通關效應 ONE INNOVALE連錄成交

受到內地通關在即效應帶動，恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近月交投急增，項目昨日新增成交，一個1房戶以呎價1.38萬售出，項目在本月僅5天已累售18伙，套現近7800萬。

粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日售出單位為E座1樓22室，面積301方呎，以417.84萬售出，呎價13882元。項目近月交投趨增，本月僅5天暫售出單位已達18伙，成績不俗，合共套現近7800萬。



踏入新一年，發展商續部署推售計劃，新地旗下元朗Grand YOHO第2期落實明日進行新一輪銷售共10伙後，項目亦公佈新一份銷售安排，加推8伙以招標方式發售。

Grand YOHO加推應市



該8伙全為3房或以上大戶，面積755至1684方呎，包括3伙特色戶，最矚目為8座50樓頂層A室，面積1684方呎，屬複式戶，為5房連3套房間隔，單位連108方呎平台，並內置樓梯直通453方呎天台，並設有按摩池；另包括位於5座50樓頂層E室，面積1241方呎，為4房連雙套房間隔，單位附設845方呎天台，同時設有按摩池。該8伙招標期由本月8日起，至今年6月底。

尚．珒溋頂層特色戶招標



此外，龍湖集團旗下啟德現樓項目尚．珒溋亦公佈新一份銷售安排，推出1座40樓頂層A室特色戶標售，單位面積2204方呎，為4房連3套房間隔，附設693方呎平台及1819方呎天台，標售期由本月9日至13日。



福彩旗下屯門掃管笏現樓項目恆大．珺瓏灣亦推出1伙標售，單位為2A座22樓頂層A室特色戶，面積793方呎，屬3房連套房間隔，附設702方呎天台，招標期由本月9日至今年12月底。