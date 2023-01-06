大學閣3房6368萬售出

踏入2023年，多個新盤首錄成交。保利置業旗下油塘朗譽，最新售出1座12樓B室，面積261方呎，屬開放式間隔，以453.09萬售出，呎價17360元。
由萊蒙國際與俊和發展合作發展的何文田128 WATERLOO，最新以招標方式售出5樓H室，面積1258方呎，為4房連雙套房加儲物室間隔，單位以2950萬售出，呎價23450元。
128 WATERLOO加推2伙招標
項目加推11樓H室及12樓H室，面積均為1258方呎，同為4房連雙套房間隔，單位以招標方式發售，招標期為本月9日起，至今年6月底。
港人期盼近三年，周日（一月八日）起終於可以與內地免檢疫通關。行政長官李家超宣佈首階段安排，每日「北上」及「南下」人數分別為六萬，高於較早前盛傳的三至五萬，且香港居民從內地返港不限人數，內地人由本港北返...
2023-01-06
春節臨近，加上防疫措施放寬，不少民工及市民今年終於可以回鄉與家人團圓度歲。昨日開始內地旅客可以購買農曆年廿八的火車票，在年廿八當日由北京前往石家莊、鄭州、武漢等地區的火車票，幾乎甫開售即被「秒殺」售罄...
2023-01-06
英國哈里王子的自傳《Spare》預定下周二出版，書中勢揭露皇室更多內幕，令外界高度關注。據報他在自傳中驚爆，曾因妻子梅根的問題與哥哥威廉王子爭執，遭惱火的哥哥抓着衣領，扯掉頸鏈，打倒在地。哈里憶述事發...
2023-01-06
受到內地通關在即效應帶動，恒基粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna近月交投急增，項目昨日新增成交，一個1房戶以呎價1.38萬售出，項目在本月僅5天已累售18伙，套現近7800萬。粉嶺ONE I...
2023-01-06
港股踏入2023年錄三連升，恒指高開502點後，受財新服務業PMI勝預期刺激，升幅曾擴至603點，高見21396點，創去年7月11日以來高位，但其後升幅收窄，最終收報21052點，升259點；國指收報...
2023-01-06
曼聯提早與C朗拿度解約後，鋒線出現空缺，他們已有短、中、長線的應對方案。短期就是由腳風大順的鋒將拉舒福特頂上，今晚英格蘭足總盃第三圈主場鬥愛華頓由他繼續領銜攻堅；中期則是借用箭頭效力到季尾，據報他們已...
2023-01-06
黎耀祥在劇集《輕‧功》中飾演較真實年齡大的退休武師，要承受老伴離世的悲痛。58歲的祥哥唔忌諱，坦言似預演人生下半場，又指老婆梁耀蓮（Julia）晚晚睇到喊，更跟他說：「畀你早走喇，因為將來得返你一個人...
2023-01-06
「香港樂壇教父」顧嘉煇與世長辭，牽動不少港人的心。上世紀七、八十年代顧嘉煇創作多首經典金曲，配合鬼才黃霑的填詞，反映了一個時代的情壞，陪伴不少人成長。大師一去，令人惋惜，也教人緬懷，香港流行歌曲文化的...
2023-01-06
不少馬房昨朝都安排馬匹在大圈試跑，包括希、容、蔡、文廄，勇馬相當之多。現將所見報道如下：「一代天嬌」戴頭罩由蘇兆輝跳一段，力度愈見充裕，走勢硬朗，狀態極速到位。「跑得寶寶」戴頭罩由副練跳一段，神閒氣定...
2023-01-05