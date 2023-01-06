大學閣3房6368萬售出

新盤市場氣氛升溫，頻現大額成交。華懋旗下西半山大學閣昨日錄得今年首宗成交，單位為1座2樓A室，昨日以招標方式售出，單位連同一個車位以6368萬售出，面積1584方呎，為3房3套間隔，呎價40202元。



踏入2023年，多個新盤首錄成交。保利置業旗下油塘朗譽，最新售出1座12樓B室，面積261方呎，屬開放式間隔，以453.09萬售出，呎價17360元。



由萊蒙國際與俊和發展合作發展的何文田128 WATERLOO，最新以招標方式售出5樓H室，面積1258方呎，為4房連雙套房加儲物室間隔，單位以2950萬售出，呎價23450元。

128 WATERLOO加推2伙招標



項目加推11樓H室及12樓H室，面積均為1258方呎，同為4房連雙套房間隔，單位以招標方式發售，招標期為本月9日起，至今年6月底。