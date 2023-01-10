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御半山特色戶新高呎價2.1萬沽

2023-01-10 列印
■御半山一期頂層特色戶，以1548.05萬售出，呎價21177元，創項目新高。資料圖片
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樓市升溫，新盤交投趨增，亦不乏新高價成交。新地旗下屯門現樓項目御半山一期剛售出1伙頂層特色戶，呎價高見21177元，創項目新高。
餘貨將採惜售策略

御半山一期最新以招標方式售出單位為1A座32樓頂層A室，面積731方呎，附設面積379方呎平台，單位以1548.05萬售出，呎價21177元，創項目新高。項目近日連番錄高價成交，月初項目位於1B座32樓A室，面積826方呎，為3房連套房間隔，以1739.46萬售出，成交價亦創一期新高。項目特色單位已全部沽清，僅餘位於第二期的1個特色戶有待市場承接。

御半山一期共提供522伙，項目推售至今累售近500伙，套現逾33億，據悉由於餘貨不多，將採惜售策略。
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