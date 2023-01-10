御半山特色戶新高呎價2.1萬沽

等了三年，香港與內地終於免檢疫通關，對兩地往來，起積極作用。當大家對兩地互通復常充滿憧憬，也要審慎留意兩地疫情的變化，事關病毒無疆界，不排除通關之後本港確診人數或上升，即使本港接種率高，亦有為數不少人...

2023-01-10