維港滙II獲豪客斥1.6億掃8伙

市況升溫豪宅新盤起動，會德豐地產、信和、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙II昨日獲一組買家大手購入8伙，共涉資逾1.6億，為近月最大宗掃貨個案。



維港滙II昨日連環售出8伙，當中最大額單位為3A座28樓D室，面積790方呎，成交價2150萬，呎價27215元，屬3房連套房加多功能房連洗手間戶型，位處極高層，盡覽維港醉人景致。

St. George's月內沽6伙



發展商表示，該8伙均由1組買家買入，總成交金額逾1.6億，隨著本港與內地全面通關，經濟及社會逐漸復甦，樓市交投量逐步回升。加上政府在「專才退辣稅計劃」及招商引資政策帶動下，有望帶來不少實力準買家，市區罕有優質維港景致單位更被看高一線，故預計項目銷情將更理想。



信和及中電集團合作發展的何文田St. George's Mansions昨日再添成交，單位為1座7樓A室，面積2140方呎，為4房連雙套房間隔，成交價1.045億，呎價48832元。項目自踏入2023年交投趨增，短短10日內已售出6伙大宅，共涉近6億。



信和置業執行董事田兆源表示，疫情回穩，加上中港兩地正常通關，市場氣氛改善，買家對樓市有信心，加快入市步伐，豪宅率先起動。

澐璟4房雙破頂成交



由華潤置地（海外）及保利合作發展的啟德澐璟，昨日亦錄逾億個案，位於1座23樓A室，面積2088方呎，屬4房3套房附連私人升降機大堂間隔，以逾1.05億成交，成交呎價50561元，再創項目成交價及呎價新高，進一步推高啟德跑道區紀錄。