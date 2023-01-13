啟德海灣1農曆年後貼市價推

由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發作發展的啟德承豐道19號項目第1期，昨日正式命名為啟德海灣1，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，項目分兩期發展，共提供2138伙，料農曆新年後推售，定價將參考同區外，亦會參考港島東，由料以貼市價推售。

第一期提供1017伙



會德豐地產常務董事黃光耀表示，在經濟復常下，近日交投已見上升，樓價亦見回穩，相信農曆新年後會有顯著反彈，預料今年樓價會升約5%至8%。



中國海外地產董事總經理游偉光則稱，項目第一期設有1幢住宅大廈，當中分為2A、2B及2C座，共提供1017伙，又指香港與內地正式通關，料今年樓市一定比去年為佳。