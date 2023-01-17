嘉峯匯逾7389萬破頂價沽

樓市氣氛好轉，新盤大額交投接連出現。嘉華旗下啟德嘉峯匯昨日連沽2伙，其中頂層複式戶以逾7389萬售出，成交價創項目新高；華懋集團旗下西半山豪宅項目大學閣昨日再添成交，成交價6800萬，項目本月至今累售3伙，合計套現逾2億。



啟德嘉峯匯昨天單日售出2伙，其中位於頂層複式戶以逾7389萬售出，售價創項目新高。該單位為1B座40及41樓A室複式戶，連2車位以7389.78萬售出，面積1798方呎，連411方呎平台及691方呎天台，呎價高見41100元；另一伙為1B座36樓C室，面積778方呎，以1950萬售出，呎價25064，單位為項目最後一間分層戶，項目累積售出998伙，連車位套現約120億，尚餘8伙，包括4間天台特色及4間洋房單位。



大學閣昨日以招標方式售出單位為1座1樓A室特色戶，面積1515方呎，附設429方呎平台，為3套房間隔，設有私人升降機大堂，單位成交價6800萬，呎價44884元。項目單是本月已連沽3伙，合共套現逾2億。

大學閣特色戶6800萬成交



位於旭龢道42號的大學閣，由3座住宅大樓組成，共提供75伙，項目暫只推出第1座單位發售，共涉及25伙，由推售至今已累售19伙，佔可推售單位近80%，累積套現約15.42億。



受到本港與內地正式首階段通關帶動，近月樓市交投升溫，逾半億大額交投亦見趨升，本月至今僅半個月，錄得5000萬或以上成交，多達25宗，已超逾去年12月全月的14宗，升幅超過70%，相當強勁。