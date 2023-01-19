維港滙II連錄大額成交

樓市氣氛明顯好轉，中上價新盤表現相當突出，西九龍維港滙II昨日連錄兩宗大額成交，單日套現逾1.28億，當中包括1伙天池屋，成交呎價高見4.7萬。

天池屋呎價高見4.7萬



由會德豐地產、信和、嘉華及爪哇控股合作發展的西九龍維港滙II，昨日連錄兩宗大額成交，包括2座30樓頂層A室，面積1607方呎，為4房連雙套房間隔，單位附設751方呎平台，並設有私人泳池，昨日以7552.9萬售出，呎價4.7萬。單位外接大型平台，並設有私人天際泳池，可享維港海景，整個維港滙只設有2伙特色頂層平台單位，已全部售出。另一個成交為1座19樓A室，面積1536方呎，為4房連雙套房間隔，以約5298萬售出，呎價34492元，單位特點享有私人升降機大堂。



路勁地產旗下元朗山水盈亦錄得逾半億成交，昨日亦以招標方式售出2號洋房，面積3200方呎，為4房間隔，洋房以5496萬售出，呎價17175元，該洋房為項目最後一伙，即全盤331伙已全數沽清。



信和牽頭發展的觀塘凱滙昨日亦售出1伙特色戶，為5座50樓頂層H室，面積722方呎，屬3房間隔，單位附設588方呎天台，昨日以1550萬招標售出，呎價21468元。

凱滙特色戶1550萬招標沽



長實與新地合作發展的屯門飛揚第1期，昨日亦以招標方式售出1伙特色戶，為1座22樓頂層C室，面積283方呎，單位附設186方呎天台，以525萬售出，呎價18551元。



此外，新地旗下元朗Grand YOHO第2期近月密密限量推售均取得理想銷情，項目昨日推出10伙進行新一輪銷售，市場消息稱，項目即日售出6伙。