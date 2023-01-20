璟單日連錄5宗成交

樓市氣氛升溫，新盤屢現大額成交，由華潤置地（海外）及保利合作發展的啟德澐璟銷情持續，項目昨天連沽5伙，單日套現逾2.2億，當中最大額成交為1座4房戶，以約9586萬售出，呎價高見4.59萬。



澐璟最新成交單位包括第1座15樓A室，面積2088方呎，屬4房連3套房間隔，單位附設私人升降機大堂，單位以9586.7萬成交，呎價高見45913元。此外，項目3房單位亦連獲承接，當中第8座17樓B室，屬3房連套房間隔，同享有私人電梯大堂，面積1185方呎，以4091.8萬售出，呎價約34531元。

4房特色戶9586萬沽



餘下3伙均位於第6座，其中19樓B室及毗鄰C室，同屬3房連套房加儲物室間隔，面積分別為784及902方呎，各以2465.2萬及3120.1萬成交，呎價為31444及34591元；最後1伙為15樓A室，面積948方呎，為3房連套房加工作室間隔，以3113.2萬售出，呎價32840元。



位於承富里2號的澐璟共提供582伙，面積介乎371至4850方呎，預計明年底入伙，發展商表示，項目坐擁啟德跑道區一線臨海煙花海景，項目繼續受到市場追捧，自去年底開售至今累售39伙，成交金額逾20億。

雋睿頂層戶連車位3688萬賣



此外，永義國際旗下雋睿亦錄得大額成交，為1座8樓頂層A室，面積1525方呎，為4房間隔，單位附設202方呎平台，並內置樓梯直通1337方呎天台，以3688.7426萬連同一個車位售出，呎價24188元。