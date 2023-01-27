凱玥4房破頂價1.83億售

由合景泰富及龍光集團合作發展的鴨脷洲超級豪宅項目凱玥，昨日再下一城，以約1.83億售出1伙4房戶，呎價逾5萬，成交價及呎價齊創項目新高。



凱玥昨日以招標方式售出單位為3座10樓B室，面積3627方呎，屬4套房間隔，可享全港景致，單位以1.8327689億，連同一個車位售出，呎價50531元，較本月初售出3座9樓A室成交價1.64168億及呎價49508元，分別高出11.6%及2.1%，齊創項目新高。

呎價5.05萬同創新高



項目不足3周再度錄得成交，兩伙合計為發展商套現逾3.47億。上述3座10樓B室，買家採用180天金付款計劃。



位於利南道66號的凱玥已屬現樓，由6座住宅大廈組成，合共提供295伙，單位面積由1340至9336方呎，主打3房及4房大戶。



此外，由信和及中電集團合作發展的何文田超級豪宅項目St.George's Mansions本月連番錄得成交。信和表示，項目於本月22日（大年初一）連沽2伙大宅，共涉資近1.8億；項目於一個月內連售10伙，套現逾9.5億。

St.George's Mansions月內沽10伙



信和置業執行董事田兆源表示，受惠通關效應，加上疫情緩和及利息回穩，本地豪宅率先起動，相信今年將價量齊升。



據悉，項目買家包括一組客大手連購5伙，涉資逾4.75億。市場消息稱，該大手客為電器連鎖店百老匯家族成員，購入單位包括1座11樓A室及B室，面積2140及1841方呎，分別以1.1億及8900萬成交，呎價5.14萬及4.83萬。