群盤下月出擊掀搶客戰

踏入兔年，樓市交投氣氛持續好轉，發展商密鑼緊鼓部署推盤，多個新盤伺機於下月出擊。恒基最快於2月份推售啟德HENLEY PARK及長沙灣映岸，合共提供1002伙。



恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，該部將於下月率先推出長沙灣映岸及啟德HENLEY PARK，總括今年合共推售5盤，共涉約2500伙，市值約200億；另外3盤包括紅磡必嘉坊第3期，提供270伙，以及長沙彎巴域街及西洋菜北街項目，分別提供490伙及730伙。現時正準備前期工作，今年若連同其他新盤餘貨，料年內推出市場的單位多達4000伙，總市值高達400億，其中粉嶺ONE INNOVALE成為本月成交量最多的新盤，將因應市況提供，加幅介乎2%至5%。

HENLEY PARK及映岸率先推



新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND部署短期內登場，料稍後即本周內將有進一步消息公佈，項目將先推出第2B期，位處商場上蓋，無論景觀及位置均有優勢，料2月內推出發售。位於屯門欣寶路的NOVO LAND第2期分兩期發展，其中第2A期項目共提供929伙，第2B期提供729伙，合共提供1658伙。

NOVO LAND短期內登場



新地代理總經理胡致遠表示，旗下大埔白石角University Hill將緊接NOVO LAND推出發售，料推售時間約在3月至4月。



新世界營業及市務部總監黃浩賢出席活動時透露，今年將有多個合作項目推售，包括4個啟德新盤；其中與會德豐地產及恒基等合作發展的啟德MIAMI QUAY II、承豐道19號以及承豐道22號項目均於第一季發售。此外，集團與遠東合作的啟德（新九龍內地段6591號）項目預料第4季推售，共提供1300伙；至於北角皇都戲院項目，以及黃竹坑站港島南岸第5期同樣希望在第4季推出，前者提供約400伙，主打中小型單位，後者則提供約800伙。