任睇No.1
  • 15º
  • 72%
  • 2023年1月31日 星期二
熱門： 張秀賢坪洲換身份證奇異女俠玩救宇宙姚焯菲

日報新聞 > 地產

皇第特色戶2.87億易手

2023-01-31 列印
■渣甸山皇第昨日以招標方式售出項目最後一伙地下連花園特色戶。資料圖片
Previous Next

由資本策略，泛海國際及高富諾合作發展，位於渣甸山的超級豪宅項目皇第，昨日以招標方式售出項目最後一伙地下連花園特色戶，成交價約2.87億。

位於白建時道47號的皇第，昨日以招標方式售出地下A室三複式花園特色戶，面積4102方呎，設有地庫、地下、1樓及2樓，屬三複式單位，為3套房間隔，並附設面積2817方呎花園，單位內置私人電梯，單位連同2個車位以約2.87億售出，呎價7萬。

資本策略表示，近月通關政策利好豪宅表現，不少買家把握機會購入心儀單位，皇第推售至今成功售出12伙矜罕大宅，佔項目單位總數量約75%，總成交金額逾25.5億，反映巿場對港島頂級豪宅項目需求殷切。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd