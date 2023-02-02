信和年內推5盤涉逾3000伙

通關效應帶動樓市迎來新氣象，發展商積極部署今年推盤大計。其中，信和今年將有5個新盤應市，當中4個屬鐵路上蓋項目，合共提供逾3000伙。信和置業執行董事田兆源亦透露，集團1月售出55伙單位，吸金超過18億。



田兆源昨出席新春團拜活動時公佈今年推盤部署，表示今年將有5個新盤登場，包括將軍澳日出康城凱柏峰III涉664伙、元朗錦上路站柏瓏III提供680伙、中環ONE CENTRAL PLACE涉121伙、黃竹坑站港島南岸第4期提供800伙，以及油塘通風樓項目涉792伙，集團今年將有超過3000伙單位登場。

4盤屬鐵路上蓋項目



資料顯示，除油塘通風樓項目於去年10月申請預售樓花尚未批出，其餘4個新盤均已獲批預售。發展商曾透露柏瓏III主打中小型單位，另ONE CENTRAL PLACE亦早已上載售樓說明書，代表信和旗下新盤隨時搶閘應市。



新盤餘貨方面，田兆源指出，旗下何文田超級豪宅ST.GEORGE'S MANSIONS經已入伙，預計新年假期後會有更多具實力的準買家入市，項目正搭建現樓裝修示範單位，將於稍後開放予傳媒及公眾參觀。西九龍維港滙項目已取得入伙紙，早前已安排有興趣的準買家參觀現樓，並指該盤自開放現樓後即頻錄成交。



田兆源認為，通關效應帶動睇樓量明顯增加，本港及外地買家入市步伐加快、美國加息步伐緩和，隨著經濟復常速度理想，預料今年樓市發展平穩向上。信和田兆源表示，今年將有5個新盤登場，合共提供逾3000伙。