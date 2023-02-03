會德豐今年推6盤涉3000伙

會德豐地產積極部署今年推盤大計，料將推出6個項目發售，涉及單位約3000伙。發展商表示，今年樓市氣氛轉佳，料整體樓價可錄得7%至8%升幅。



會德豐地產主席梁志堅表示，樓市去年受疫情影響，但集團去年仍錄得近100億售樓收益，亦達到目標，預期今年售樓目標不少於100億，新一年「新特首在經濟上已做了很多工夫，將經濟帶返嚟」，加上本港與內地實施首階段通關，相信3數個月後樓市將有明顯改進，對於今年樓市非常有把握，今年整體樓價料有7%至8%增長。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今年將推出6盤發售，首季將推出藍田KOKO ROSSO，提供392伙，主打1房及2房戶；第2季將推出合作項目啟德新內地段6576號項目第1期發售，提供361伙；年中將推出將軍澳日出康城第12期的第1期，提供650伙，以及啟德另一個合作項目MIAMI QUAY第2期，涉及571伙；第3季推售藍田KOKO HILL第3B期（444伙）及灣仔春園街項目（88伙）。另外，集團位於山頂種植道洋房項目，則有機會下半年以現樓形式推售第1期合共6座洋房。

啟德海灣1或月內分批推



此外，由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣1亦部署推售，嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，項目蓄勢待發，示範單位準備就緒，共設有5個，部署月內推售，項目標準單位提供1至3房，主打2房戶、佔項目60%。



温偉明續指，將跟隨市場步伐開放示範單位參觀，有機會於月內分批推售，定價參考區內早前的成交價。



