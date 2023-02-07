睿峰2天連環沽5伙

由Twin City Holdings Limited持有的長沙灣睿峰，項目已屆現樓，推出38伙以招標形式發售，首2天共售出5伙，套現約5000萬。

成交價最高逾1411萬



睿峰項目管理公司VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目於本月初重啟銷售步伐，推出38伙以招標方式發售，首兩日共錄得5宗成交，單位戶型包括1房至3房，平均成交呎價22232元，最高成交價逾1411萬，總成交金額約5000萬。



陳玉成續稱，隨著本港及內地落實可免檢疫通關，相信樓市氣氛將持續向好，帶動住宅成交量繼續上升，項目已屆現樓，對用家及投資者有吸引力，故重新啟動銷售後，即錄得多宗成交。



睿峰成交記錄顯示，售出單位最大宗為東翼28樓A室，面積639方呎，以1411.1萬售出，呎價22083元。

朗濤4房呎價2.43萬賣



此外，昨日新盤亦連錄多宗成交，由鷹君發展的大埔白石角朗濤剛售出2座7樓B室，面積1739方呎，為4房連雙套房間隔，單位以4225.8萬招標售出，呎價24300元，項目本月連沽2伙，共套現逾6190萬。



信和牽頭發展的觀塘凱滙昨日連沽2伙，單位為5座42及46樓J室，面積均為391方呎，為1房戶，成交價824.97萬及837.42萬，呎價21099及21417元。



九建旗下將軍澳海茵莊園亦增添成交，單位為2座17樓B5室，面積288方呎，為1房間隔，以558.1萬售出，呎價19378元，項目過去2天共售出10伙。