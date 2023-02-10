KOKO ROSSO上樓書下周開價

會德豐地產常務董事黃光耀表示，自公佈項目名稱後，已接獲眾多買家查詢，主要來自九龍東、新界東及港島東，不少為年輕上車客、同區租轉買人士以及細家庭；更有約1成查詢來自內地留學生及專才。
大部份單位售價低於1000萬
黃光耀稱，因應市場反應熱烈，項目昨上載樓書，下周開放3個示範單位及公佈首張價單，料首批不少於80伙單位，涵蓋所有戶型，部署月內開售，成為集團今年首個、甚至屬首個市區開售的全新盤。
黃氏透露，項目絕多數單位售價低於1000萬，現正與銀行商討為該盤提供特別或嶄新按揭優惠，主要針對上車客及內地專才。
KOKO ROSSO涉392伙，標準單位涵蓋1房至2房連梗廚戶型，面積介乎300至497方呎，另設有連平台及天台特色單位等。項目所有2房單位均享維港海景；另少量中高層1房享鯉魚門海景。
NOVO LAND第2B期下周開價
新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第2B期「萬事俱備、如箭在弦」，將於下周上載樓書、開放示範單位及開價，月底前開售。
雷霆認為，近期新盤主要集中在數個地區，相信發展商會有序推盤。兩地全面通關後，本港經濟逐漸復甦，二手交投顯著活躍，除了1000萬或以下剛需成交增加外，豪宅成交亦明顯增加。
新地代理總經理陳漢麟補充指，項目會在下周開放4個示範單位。