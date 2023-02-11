長沙灣睿峰現樓示位全面睇

■此單位屬2房連梗廚開則，睡房設大窗。

■長沙灣睿峰共提供414個單位，大樓設東西翼，間隔包括開放式至3房不等。

■圖為西翼31樓E室現樓示範單位，實用面積447方呎，2房連開放式廚房。

■開放式廚房設計，令用餐空間寬敞。

■睡房設近落地闊窗，靠窗擺放睡牀後，仍可添置衣櫥。

■圖為東翼31樓A室現樓示範單位，實用面積639方呎，3房1套連梗廚間隔。

■廚房配備德國名牌Miele嵌入式蒸爐、煮食爐及抽油煙機等，另有德國Siemens出品的洗衣乾衣機與雪櫃。

■睿峰的「Club Vertex 天睿薈」提供多項設施，如圖中長達28米的室外泳池。

■頂層空中會所「SKY VERTEX 天睿臺」可遠眺維港海景，視野廣闊。

■KAT WALK MINI VR站配備震撼動感和視覺的萬向VR跑步機和VR眼鏡，讓住戶時刻舒展身心，樂而忘返。

本港全面通關，刺激新盤活躍。長沙灣睿峰日前開放現樓會所及示範單位，同時推出新一輪銷售安排，繼早前招標發售38伙後，反應理想，昨日乘勢加推12伙。本港全面通關，刺激新盤活躍。長沙灣睿峰日前開放現樓會所及示範單位，同時推出新一輪銷售安排，繼早前招標發售38伙後，反應理想，昨日乘勢加推12伙。加推12伙招標鼎珮董事總經理陳玉成表示，睿峰日前招標反應熱烈，昨日（10日）以招標形式加推12伙應市，單位屬2房及3房間隔，單位面積介乎408至639方呎，逾半是2房單位。睿峰本月5日以招標形式首推38伙，並於5天內售出7個單位後，昨日同樣以招標形式加推12伙，並單日再添3宗成交。項目以現樓形式展開新一輪銷售，至今累積售出10伙，實用面積呎價由22083至23186元，而單位最高售價逾1482萬。鼎珮集團持有的睿峰位於東京街29號，單幢盤分東及西兩翼設計，共414個單位，樓花期內售出約190伙，佔全盤近5成。屋苑標準單位實用面積由224至639方呎，單位間隔採開放式至3房不等，另設有平台特色戶。設空中雙會所睿峰設有空中雙會所「Club Vertex 天睿薈」，分別位於3樓及36樓，多元化會所設施及園林綠化環境，面積廣逾1萬平方呎。住客會所設施有動有靜，如長達28米的室外泳池，另有頂級KTV點歌系統並配置360度環迴立體音響的K房、24小時天際健身室，當中設Reax Lights無線LED燈訓練系統，而KAT WALK MINI VR站則配備震撼動感和視覺的萬向VR跑步機和VR眼鏡等。睿峰毗鄰港鐵長沙灣港鐵站，最快步行約1分鐘即達。由長沙灣站出發，最快2站即可接駁至觀塘線，4站即可轉至東鐵線，7站更可直抵金鐘站。