維港滙夥代理推置業優惠

由會德豐地產、信和、嘉華及爪哇合作發展的西九龍維港滙踏入2023年後銷情趨增，今年至今迅速售出46伙，套現逾10億，項目亦夥拍中原推出置業優惠。



中原資深營業董事林偉文表示，該行為維港滙買家推出情人節禮遇，由即日起至本月28日，經該行購入維港滙任何期收的3房至4房買家，可獲價值1.68萬的雙人旅遊禮券，總約8.4萬，名額5個。

今年至今賣出46伙



維港滙在市場多重利好因素刺激下，銷情熾熱，今年1月至今迅速售出46伙，套現逾10億元，當中60%為三房或以上大單位，項目並於本月8日當天連環錄得5宗成交，單日套現逾7700萬。項目自開售至今，全盤累售859伙，套現逾129億。

