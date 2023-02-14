兩焦點新盤周內齊搶攻

■新地代理總經理陳漢麟（左）表示，NOVO LAND將於周內上載樓書及開放示範單位。

樓市氣氛向好，多個全新項目部署搶灘，會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO將於本周四（16日）公佈首張價單，推出不少於80伙；新地旗下屯門NOVO LAND部署已進入最後階段，料周內上載樓書、開放示範單位及有機會開價。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目今日率先開放3個示範單位及展銷廳，周四將公佈首張價單，料首批不少於80伙，將涵蓋所有戶型，現時已接獲逾1000名買家預約優先睇樓，周四同日會開放予VIP買家參觀；隨即接受認購登記，部署月內開售。KOKO ROSSO 1房售價低於800萬定價方面，黃光耀指項目會參考第1、2期成交價，強調會以「吸引價」推售；又稱項目絕大多數單位售價低於1000萬、其中1房單位售價更全部低於800萬。新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND部署已進入最後階段，將於周內上載樓書、開放示範單位，並有機會公佈價單，去年推出1期時提供漸進式供款協助上車及換樓人士，是次會優化付款方法以協助買家，上一期有眾多向隅買家，今期推售亦會考慮為此批人士提供優惠。NOVO LAND周內上樓書星星地產發展的元朗全新項目雨後，星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目可望本周取得售樓紙、月內上載樓書，最快下月初開價，項目標準單位面積介乎逾260方呎至約710方呎，涵蓋開放式至3房套間隔，特色單位面積最大900方呎。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，首批單位料不少於67伙，強調項目享交通優勢，將以合理價推售。