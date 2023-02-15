KOKO ROSSO明開價下周發售

會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO將於明天公佈首張價單，料以貼市價推售，首批不少於80伙、最快下周末首輪銷售。



會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO明天開價，同日開放予指定人士優先睇樓，周末對外開放示位及收票，期望下周末開售。

1房戶或低於600萬



黃光耀透露，首批不少於80伙，涵蓋1房至2房連梗廚間隔，會以貼市價推出，其中1房單位折實價有機會低於600萬。



隨著市況逐漸好轉，有約20%投資者查詢項目、餘下80%為用家。黃氏補充指，全盤僅兩伙的天際特色單位，有機會首批推出招標，現時有約10位買家查詢，料成交呎價高於3萬。



對於港鐵小蠔灣項目流標，黃光耀表示，小蠔灣屬新發展區、發展規模大且年期長，需時接近7年。而且發展商需承擔興建鐵路站上蓋，成本較一般項目為高，認為發展商出價已考慮回報等因素。他建議，港鐵將項目分拆、減少規模，能吸引更多財團參與。



對於接連多塊地皮流標，黃氏認為，流標通常都是大型地皮或商業地，雖然市況向好，但仍需時復常，發展商投地意欲未減，仍積極參與投標中小型地皮。



藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO提供392伙，標準單位實用面積全數低於500方呎，主打1房及2房戶型，至於3房單位只有2間。項目由2座大廈組成，為第6及第7座，標準樓層每層9至10伙，提供2至3部升降機，標準單位實用面積300至497方呎，設3種戶型，包括1房連開放式廚房、2房連開放式廚房及2房梗廚；另小量特色戶，由268至988方呎。