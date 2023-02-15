NOVO LAND周內開示位

特色戶最大1429方呎
新地代理總經理陳漢麟表示，屯門NOVO LAND第2B期將於短期內上樓書，周內向傳媒開放示位，部署於月內開售。
該項目昨日公開戶型分佈，提供729個單位，面積介乎277方呎至1429方呎，戶型包括1房涉160伙、面積298方呎至307方呎、2房涉458伙，面積由411方呎至464方呎、3房提供81伙，面積573方呎至703方呎；另有30伙特色單位，涵蓋1房至4房間隔，面積由277方呎至1429方呎。由於項目僅設小量3房戶，屬罕有開則，對3房銷情有信心。
各地開關迎旅客，台灣的入境檢疫措施亦大鬆綁。台灣下周一（2月20日）起恢復受理港澳居民申請臨時停留許可，意味港人可以往寶島自由行。長榮航空及大灣區航空隨即增加往返台北的航機班次。現時港人只可報旅行團往...
2023-02-15
美國軍方表示，本月初在南卡羅來納州沿海被美國F-22戰機擊落的中國氣球上，找到用於情報收集的「關鍵傳感器」，將有可能從中了解到，中國究竟蒐集到甚麼情報。在北京，外交部發言人汪文斌再批評美方擊落中國氣球...
2023-02-15
土耳其東南部近敍利亞邊境的強烈地震，至今已造成逾3.7萬人喪生。地震發生已超過一周，但救援人員未有放棄搜索生還者，仍從廢墟中陸續救出多名生還者，3人在地震發生198小時後被救出。在土耳其南部省份阿德亞...
2023-02-15
會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO將於明天公佈首張價單，料以貼市價推售，首批不少於80伙、最快下周末首輪銷售。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO明天開價，同日開放予指定人士優先睇...
2023-02-15
美國通脹持續回落，1月消費物價指數（CPI）按年上升6.4%，較去年12月的升6.5%為低，惟升幅較預期的升6.2%為高；按月則上漲0.5%，符合市場預期。港股昨日則窄幅波動，微跌50點，收報2111...
2023-02-15
基亞利殊加盟曼城逾一年半，直到最近才交出匹配其1億鎊（約9億5478萬港元）身價的表現，率隊在英超積分榜追至落後榜首阿仙奴3分。這名已回復信心重現扭波王本色的27歲英格蘭鋒將，今晚聯賽榜首大戰作客槍手...
2023-02-15
胡定欣、黃智雯、蔡思貝、黃宗澤（Bosco）、吳卓羲及王浩信等前晚出席《廉政狙擊》首映會，眾演員盛裝行紅地氈，其中黃智雯和蔡思貝心口開窿好性感，而胡定欣就穿紅色貼身裙，S身形展露無遺。監製樂易玲在台上...
2023-02-15
警務處處長蕭澤頤公佈去年罪案情況，多類罪行數字下跌，唯獨騙案勁升，佔整體7萬多宗罪案中的4成，受害者共損失48億元！單看數字，十分驚人。從新聞報道可見，有受害者失去一生積蓄，不少人欠下巨債，愧對親友，...
2023-02-15
第五場四班一二○○米。今戰四班千二米照例拆組，實力較強的「亞洲籐王」、「正氣青驅」都編了在第七場，反觀第四場隔晚成熱的是「久久為王」、「勝利才子」，後駒還算是出自沙田強組，但「久久為王」已一再在爭勝位...
2023-02-15