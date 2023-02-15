NOVO LAND周內開示位

香港與內地全面通關後，市況逐漸復常，發展商亦積極推售新盤，新地旗下屯門NOVO LAND第2B期，短期內上樓書，部署於本月內開售。

特色戶最大1429方呎



新地代理總經理陳漢麟表示，屯門NOVO LAND第2B期將於短期內上樓書，周內向傳媒開放示位，部署於月內開售。



該項目昨日公開戶型分佈，提供729個單位，面積介乎277方呎至1429方呎，戶型包括1房涉160伙、面積298方呎至307方呎、2房涉458伙，面積由411方呎至464方呎、3房提供81伙，面積573方呎至703方呎；另有30伙特色單位，涵蓋1房至4房間隔，面積由277方呎至1429方呎。由於項目僅設小量3房戶，屬罕有開則，對3房銷情有信心。