NOVO LAND上樓書緊接登場 KOKO ROSSO搶先今開價

■NOVO LAND第2B期部署推售，項目今日上載樓書及首度開放示範單位。

2個焦點新盤推售部署如火如荼，由會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO將於今日開價，首批推出約80伙，料全數單位售價在1000萬內，當中1房戶售價低於600萬；新地屯門NOVO LAND亦積極部署，今日上載樓書及開放示範單位，料短期將公佈首張價單。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目今日公佈首張價單，涉及80伙，全數單位售價將低於1000萬，其中1房戶最低售價更在600萬以內，預計開價後周末起開放供參觀示範單位及進行收票，料月底前進行首輪銷售。黃光耀續稱，集團繼推出自家健身品牌Body & Soul，由於過往亦注重小朋友身心發展，故推出為兒童打造的Spark品牌，與香港兒童探索博物館CDM合作，於會所內為小朋友提供活動，以啟發小朋友成長發展。位於高嶺道3號的KOKO ROSSO共提供392伙，面積268至988方呎，主打1房及2房戶。首批推出約80伙新地代理總經理陳漢麟表示，NOVO LAND第2B期部署推售，項目今日上載樓書及首度開放示範單位，並會將盡快公佈價單，目標在月內進行首輪銷售，項目會所規模大，室內外面積達40萬方呎。新地代理工程管理部策劃總監伍則堅表示，會所提供88項設施，面積超過3.2萬方呎，最大泳池長度達50米，並設水上樂園、另有5大區域，設施包括標準室內籃球場、標準壁球場合計6600方呎、24小時健身室、緩跑徑、10個健身點及瑜伽、共享單車、電競天下包括賽車，項目設有餐廳、可供舉行派對的Party House等。