會德豐地產常務董事黃光耀形容，KOKO ROSSO首價單屬「市場爆數價」，共88伙，涵蓋18伙1房及70伙2房戶，全數位於第6座，定價由630.1萬至1020.4萬，提供最高12%折扣及4種付款方法，折實價均低於「9球」，1房折實更低於「6球」，折實價由554.5萬至898萬，呎價由17158元至19090元，折實平均呎價為17973元，即日起開放示範單位，同日開始收票，望本月底推售。
折實平均呎價17973元
會德豐地產經理（市務）吳家寶指出，KOKO ROSSO首批折實入場單位為6座3樓J室，實用面積300方呎，屬1房，定價為630.1萬，以最高12%折扣計算，折實入場價為554.5萬，呎價為18483元。
會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，KOKO ROSSO呎價入場單位則為6座5樓H室，實用面積424方呎，2房開則，定價為826.6萬，折實價727.5萬，呎價約17158元。
KOKO ROSSO提供4種付款方法，包括「120天」、「180天」或「360天」現金付款計劃，前兩者可享3%折扣，後者則可享1%折扣；另設建期付款計劃，則不獲額外折扣。此外，發展商另提供「一線維港海景」、「悠然北意」、會員及早鳥折扣等多項優惠，額外可獲1%至3%優惠，累積最高享12%折扣。
最高可享12%折扣優惠
整個項目分3期發展，首期KOKO HILLS早於2020年7月推出首張價單，涉83伙，折實平均呎價為19995元。首期KOKO HILLS涉413伙，第2期KOKO RESERVE涉及82伙，第3A期KOKO ROSSO則提供392伙。