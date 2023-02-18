■睡房擺放雙人牀後，仍可放桌子及衣櫃。

■單位為1房連書房開則，附落地窗。

■開放式廚房設L字形櫥櫃，基本爐具齊全。

■圖為以第7座18樓F室作藍本的示範單位，實用面積308方呎，屬1套房開則。

■浴室設淋浴間，配以KOHLER及Hansgrohe衞浴設備。

■圖以第6座18樓A室作藍本的示範單位，實用面積489方呎，為2房連梗廚。

■廚房開則修長，附連Miele及西門子一系列的廚電。

■藍田KOKO ROSSO由2座物業組成，共392伙，主打1房及2房單位。

■會所Club KOKO特設5大泳池，包括約50米長的戶外泳池、約20米的無邊際泳池及室內恒溫池等。

■會所設有24小時健身室、瑜伽室、水療室及多用途運動場等，供住戶運動消閒玩樂之用。

■會所內設有相連宴會廳，內設私人廚房，外連平台及泳池，可宴請親友聚餐。

一手氣氛熾熱，新盤陸續登場。會德豐旗下的藍田KOKO ROSSO於日前推出首價單，涉88伙，涵蓋1房及2房戶，設最高12%折扣，折實入場價由554.5萬起，全數1房折實更低於「6球」，料最快月底開售。會德豐地產常務董事黃光耀形容，KOKO ROSSO首價單屬「市場爆數價」，共88伙，涵蓋18伙1房及70伙2房戶，全數位於第6座，定價由630.1萬至1020.4萬，提供最高12%折扣及4種付款方法，折實價均低於「9球」，1房折實更低於「6球」，折實價由554.5萬至898萬，呎價由17158元至19090元，折實平均呎價為17973元，即日起開放示範單位，同日開始收票，望本月底推售。折實平均呎價17973元會德豐地產經理（市務）吳家寶指出，KOKO ROSSO首批折實入場單位為6座3樓J室，實用面積300方呎，屬1房，定價為630.1萬，以最高12%折扣計算，折實入場價為554.5萬，呎價為18483元。會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，KOKO ROSSO呎價入場單位則為6座5樓H室，實用面積424方呎，2房開則，定價為826.6萬，折實價727.5萬，呎價約17158元。KOKO ROSSO提供4種付款方法，包括「120天」、「180天」或「360天」現金付款計劃，前兩者可享3%折扣，後者則可享1%折扣；另設建期付款計劃，則不獲額外折扣。此外，發展商另提供「一線維港海景」、「悠然北意」、會員及早鳥折扣等多項優惠，額外可獲1%至3%優惠，累積最高享12%折扣。最高可享12%折扣優惠整個項目分3期發展，首期KOKO HILLS早於2020年7月推出首張價單，涉83伙，折實平均呎價為19995元。首期KOKO HILLS涉413伙，第2期KOKO RESERVE涉及82伙，第3A期KOKO ROSSO則提供392伙。