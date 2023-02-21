NOVO LAND乘勢今開價搶攻

焦點新盤排隊出籠，新地積極部署推售的屯門NOVO LAND第2B期，發展商鐵定今日公佈價單，首批料推出不少於146伙，料向去年推售1期的向隅客及買家提供優惠。

首批最少146伙



新地代理總經理陳漢麟表示，項目鐵定今日開價，首批推出不少於146伙，涵蓋1房至3房戶型，同時公佈付款方法，會較上一期項改善，並會向上次已入票但未能購得單位的向隅客，以及買家提供優惠。陳漢麟續稱，項目亦夥拍九巴推出優惠，每戶可以半價購買月票2張。



九龍巴士助理總監（策略規劃）梁領彥表示，運輸處已落實於欣寶路增設九巴67A全日線，由NOVO LAND途經屯門公路轉車站直達荃灣及葵芳，配合強大轉乘網絡，住戶可全日輕鬆連繫逾40條巴士線路，迅速抵達都會核心商業區及港九新界，項目門外現有的龍運巴士A34/NA33，可快捷通往屯赤隧道轉車站及機場，NA33亦途經港珠澳大橋香港口岸，輕鬆連繫港深都會地帶，接駁大灣區，每張月票價值約780元。



今日開價的NOVO LAND第2B期合共提供729伙，單位面積介乎277至1429方呎，提供開放式至4房間隔，主打1房及2房戶，料2024年5月中落成入伙。

雨後批售樓將推



星星地產主席及首席執行官陳文輝昨出席活動時表示，項目已獲批售樓紙，會於月內上載樓書，最快3月中前開價，首批單位將不少於67伙。星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威補充，首批定價將參考同區一手及二手成交價。



雨後採單幢式設計，合共提供335伙，標準單位面積介乎約270至約710方呎，預計關鍵日期為今年12月底。