NOVO LAND首批入場價425萬

新地旗下屯門NOVO LAND第2B期昨日正式開價，首批推出146伙，折實平均呎價13288元，折實入場費約425萬。

較鄰近二手造價低逾10%



項目昨日發出首張價單，涵蓋1房至3房，包括5伙1房戶，99伙2房及42伙3房戶，面積介乎305至703方呎，發展商提供最高15%折扣，折實平均呎價13288元，較去年推售NOVO LAND第1期首張價單折實平均呎價13188元，高出不足1%，反映發展商定價仍屬克制。



首批最平單位為1B座3樓H室，面積305方呎，屬1房戶，折實入場費425.51萬，呎價13951元；最貴單位為2座33樓A1室，面積703方呎，屬3房間隔，折實售價947.32萬，呎價13475元。



新地副董事總經理雷霆表示，項目盡攬北部都會區優惠，首批以「北都歡騰價」推售，較鄰近二手市場造價低逾10%，料可延伸去年1期的銷售旺勢。新地代理總經理陳漢麟表示，項目即晚開放示範單位供公眾參觀，周五起接受登記，爭取下月初進行首輪銷售。位於欣寶路8號的NOVO LAND第2B期提供729伙，單位面積由277至1429方呎，預計明年5月中落成入伙。

KOKO ROSSO累收4500票



此外，會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO落實周五進行首輪銷售共148伙，發展商表示，項目反應熾熱，截至昨日傍晚6時累計接獲4500票，超購29.4倍，項目周五首輪銷售單位，以最高12%折扣計算，折實平均呎價約18347元，單位折實售價介乎554.5萬至921.5萬，折實呎價17158至22209元。