睿峰加推14伙周日起招標

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰以現樓形式推售後，取得不俗銷情，項目昨日發出新一份銷售安排，加推14伙以招標方式發售，標售期由周日（26日）起。



VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，睿峰不足3周沽出27伙，套現近3億，平均成交呎價約22700元，售出單位逾5成為2房戶、3房戶佔逾20%，反映市場對大單位需求熱烈；客源方面，6成屬年輕上車客及換樓客，準買家有5成來自九龍區，新界及港島區各佔兩成半。整個項目累售217伙，現時尚餘200伙，估計市值約25至30億。



VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目現加推14伙位於西層高層單位，戶型涵蓋1房至2房連梗廚間隔，周日起以招標形式發售。

KOKO ROSSO暫收約5500票



會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO收票持續，發展商表示，項目截至昨日傍晚6時，暫接獲約5500票，以本周五（24日）推售合共148伙計算，超購約36倍。項目明日進行首輪銷售的148伙，計算最高12%折扣後，折實平均呎價18347元，單位折實售價554.5萬至921.5萬。



新地旗下屯門NOVO LAND第2B期開價後，仍有待進行數票，項目率先開放示範單位供公眾參觀。昨日位於九龍站環球貿易廣場展銷廳大堂，仍有大批市民到場參觀，發展商表示，項目昨日參觀人潮踴躍，開放3小時已錄得逾3000參觀人次，全日料很大機會取得逾萬參觀人次。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目周五開始收票，視乎收票情況再決定下一輪加推計劃。項目首批推出146伙，計算最高15%折扣後，折實平均呎價13288元。