KOKO ROSSO截收6594票今開賣

會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO今日將進行首輪銷售合共148伙，項目昨日截票，發展商公佈合共錄得6594票，超購43.5倍。



藍田KOKO ROSSO為《財政預算案》公佈後，首個推售的全新項目，今日進行首輪銷售合共148伙，項目昨晚8時截票。發展商表示，項目結束6天收票程序，共錄得6594票，以公開發售單位計算，超購43.5倍。



項目今日發售148伙，面積268至497方呎，計算最高12%折扣後，折實平均呎價18347元。最平單位為6座3樓J室，面積300方呎，為1房間隔，折實入場費554.5萬，呎價18483元；最貴單位為6座12樓A室，面積489方呎，屬2房間隔，折實售價921.5萬，呎價18845元。若以折實價計算，整批單位市值約11.2億。



另一個焦點盤由新地發展的屯門NOVO LAND第2B期，將接力於今日起接受認購登記，連日來項目開放示範單位，已吸引大批市民到場參觀，料項目今日將取得不俗的入票。

NOVO LAND今起收票



項目首批推出146伙，面積介乎305至703方呎，以最高15%折扣計算，折實平均呎價13288元，最平單位為1B座3樓H室，面積305方呎，折實入場費425.51萬，呎價13951元；最貴單位為2座33樓A1室，面積703方呎，折實售價947.32萬，呎價13475元。



位於欣寶路8號的NOVO LAND分3期發展，共提供4585伙，第2期分有2A及2B期，合共提供1658伙，率先推售的2B期共有729伙，面積277至1429方呎，預計2024年5月中落成入伙。