Bal Residence首推56伙 580萬入場

麗新發展與市建局合作發展的觀塘Bal Residence昨日突擊開放示範單位、上載樓書及開價，首批推出56伙，面積338至349方呎，全為1房戶，發展商提供最高11.75%折扣，折實平均呎價19554元，最平單位為5樓A室，面積338方呎，折實入場費580.69萬，呎價17180元。

料加推有一定加價空間



麗新發展高級副總裁潘銳民表示，項目定價參考同區，有一定吸引力，首批全數單位折實售價均在800萬以下，開價後隨即開放示範單位供參觀及進行收票，視乎收票情況再決定推售時間，料加推有一定的加價空間。位於恒安街18號的Bal Residence，合共提供156伙，面積300至489方呎，主打1房戶，項目預計2024年3月底落成入伙。