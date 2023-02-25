NOVO LAND 2B期示範單位曝光

■睡房空間方正實用，擺放雙層牀及工作桌外，亦添置不少玩偶，更顯童趣。

■浴室設備齊全，設有三件頭浴室配備、浴室寶、抽濕機、抽氣扇及電熱水爐。

■第1B座18樓F室無改動示範單位，2房（開放式廚房）間隔，415方呎，客廳連接22方呎露台。

■第1A座18樓A1室連家具示範單位，3房1套（開放式廚房連趟門），671方呎，以北歐磚紅為設計主題。

■主人睡房空間寬敞，雙人牀旁放置牀頭櫃及梳妝桌椅，另一端亦能擺放高身玻璃衣櫃。

■廚房呈L形，佈局工整實用，提供一系列廚房家電組合，並全被歸一整合到廚櫃中。

■住客會所「NOVO Resorts」總面積約40萬方呎，提供88項設施，包括逾2.2萬方呎青年及童樂空間。

■會所設有近3.2萬方呎水上遊樂設施，包括極光幻彩池及樂動水世界等。

■會所亦引入先進的e-Sport設備「電競天下」，讓年輕住戶也能暢快遊玩。

■屯門NOVO LAND第2B期日前開價，首批146伙，折實入場價425萬起。

■圖為第1B座18樓E室為藍本示範單位，面積306方呎，1房連開放式廚房間隔。

《財政預算案》調整印花稅，有望刺激中細價樓交投，發展商連環加快推盤應市。其中，新地旗下屯門NOVO LAND 2B期日前開價，折實入場約425萬起，最快下月初開售。發展商於展銷廳現場設有多個示範單位，方便準買家參觀。新地副董事總經理雷霆日前表示，NOVO LAND 2B期日前開價，首批提供146伙，折實平均呎價13288元，折實入場價約425萬起，形容為「北都歡騰價」，定價參考樓盤自身條件及同區供應，較鄰近二手造價低逾一成。折實入場價約425萬NOVO LAND 2B期首批涵蓋5個1房單位、99個2房戶及42個3房，實用面積由305至703方呎，提供最高15%折扣，折實價425.51萬至947.32萬，折實呎價12780至14196元，最快於3月初進行首輪銷售。新地代理總經理陳漢麟昨日指出，最快未來兩日加推單位，料不少於75伙，主要為1房至2房間隔，有一定提價空間。發展商為該項目提供多種付款方法及優惠，包括現金付款計劃、靈活付款計劃、還有才俊及升級靈活付款計劃，分別享最高15%、12%及3%折扣，後兩者另有3.75%及9%的印花稅直送。靈活付款計劃並提供漸進式供款，惟僅適用於1房單位。主打1及2房此外，項目提供「置稱心」按揭利息保障，為期3年，以首1個月供款起計，買家在銀行承造按揭時，若息口調高，可獲得當中的利息差額作補貼，息率以第1期供款利率或3.375%作計算，以較高者為準，上限為樓價1%。優惠方面，包括家具積分，若不選用可減樓價10000元；另指定職業或第1期向隅客等，可享現金回贈，金額由1000至5000元不等。屯門NOVO LAND由6期組成，提供逾4500伙，第1A期及1B期早於去年7月推售，第2B期共提供729伙，預計關鍵日期為2024年5月17日。