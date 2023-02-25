NOVO LAND 2B期示範單位曝光

新地副董事總經理雷霆日前表示，NOVO LAND 2B期日前開價，首批提供146伙，折實平均呎價13288元，折實入場價約425萬起，形容為「北都歡騰價」，定價參考樓盤自身條件及同區供應，較鄰近二手造價低逾一成。
折實入場價約425萬
NOVO LAND 2B期首批涵蓋5個1房單位、99個2房戶及42個3房，實用面積由305至703方呎，提供最高15%折扣，折實價425.51萬至947.32萬，折實呎價12780至14196元，最快於3月初進行首輪銷售。
新地代理總經理陳漢麟昨日指出，最快未來兩日加推單位，料不少於75伙，主要為1房至2房間隔，有一定提價空間。
發展商為該項目提供多種付款方法及優惠，包括現金付款計劃、靈活付款計劃、還有才俊及升級靈活付款計劃，分別享最高15%、12%及3%折扣，後兩者另有3.75%及9%的印花稅直送。靈活付款計劃並提供漸進式供款，惟僅適用於1房單位。
主打1及2房
此外，項目提供「置稱心」按揭利息保障，為期3年，以首1個月供款起計，買家在銀行承造按揭時，若息口調高，可獲得當中的利息差額作補貼，息率以第1期供款利率或3.375%作計算，以較高者為準，上限為樓價1%。
優惠方面，包括家具積分，若不選用可減樓價10000元；另指定職業或第1期向隅客等，可享現金回贈，金額由1000至5000元不等。
屯門NOVO LAND由6期組成，提供逾4500伙，第1A期及1B期早於去年7月推售，第2B期共提供729伙，預計關鍵日期為2024年5月17日。