NOVO LAND收逾6000票周內推售

新盤推售不停步，新地發展的屯門NOVO LAND第2B期，暫收逾6000票，今日將公佈最新銷售部署，料於本周末首輪銷售。由會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO連日收票理想，該盤累收逾5500票，以周三次輪銷售的160伙計，超購約33倍。



新地發展的屯門NOVO LAND第2B期將於今日公佈最新銷售部署，新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨晚項目收逾6000票，超購約16倍，預告將於今日將公佈首輪銷售安排，部署本周末首輪銷售。客源方面，以新界區為主，當中屯門區更佔50%，30%則屬新界東及西區；而九龍及新界則佔20%。



該盤日前加推第3號價單涉103伙，折實平均呎價13988元，對比首批單位的折實平均呎價13288元，高約5.3%。該批單位包括34伙1房、69伙兩房，面積306至449方呎，價單定價506.2萬至740.2萬，折實售價429.42萬至629.17萬，折實呎價13174至14530元。



另外，會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO連日收票理想，截至昨晚6時，累計已獲逾5500票，當中有逾1000張為新票，以周三次輪銷售的160伙計，超購約33倍。

KOKO ROSSO暫收逾5500票



會德豐地產常務董事黃光耀表示，《財政預算案》寬減首置印花稅可助首置買家減輕負擔，周末市場交投上升，整體樓市氣氛向好，折實售價約600萬至900萬的單位於新政策下最為受惠，對次輪銷情充滿信心。



該盤次輪銷售160伙，包括21個1房（開放式廚房）單位、93個2房（開放式廚房）及46個2房梗廚單位；價單定價由663.2萬至1098.8萬，呎價19780至25727元，折實售價583.7萬至967萬，折實呎價17407至22642元，折實平均呎價18441元。全數單位折實售價低於1000萬。