KOKO ROSSO截收6398票 超購39倍

焦點盤連環登場，會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO今日進行次輪銷售共160伙，項目昨日截票共收6398票，超購39倍；新地旗下屯門NOVO LAND第2B期落實周六（4日）進行首輪銷售，並盡推首3張價單涉及352伙。

NOVO LAND周六推352伙



會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO首輪銷情強勁，上周五公開發售148伙於不足5小時內全數沽清，共套現約11.4億元，是近一年來首個首輪全數單位售罄的新盤，加上次輪共吸納逾千張新票，預計很多首輪落空的向隅客會再接再厲，故對次輪銷情充滿信心。項目夥拍中原及經絡按揭推出樓按優惠，中原按揭董事總經理王美鳳指出，是次為KOKO ROSSO買家推出置優越按揭優惠，全期按息低至H加1.3厘%，實際按息以封頂息計低至3.375%，計劃設有特高現金回贈高達貸款額2.3%。



新地副董事總經理雷霆表示，項目盡推3張價單共352伙於周六發售，計算最高15%折扣後，折實平均呎價13616元。新地代理總經理陳漢麟表示，項目於周四晚8點截止收票，截至昨晚暫收逾7000張；周五將進行抽籤確定揀樓次序，傍晚公佈結果，開售當日分兩組揀樓，其中A組大手組別合共推出84伙。



特區政府今日起正式取消「口罩令」，陳漢麟指，為令買家「安心」，項目開售當日相關工作人員仍繼續佩戴口罩，對於買家和地產代理則無特別要求。



嘉里拆售跑馬地The Aster，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目自公佈價單後至今售出21伙，套現約4.1億。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，售出單位包括10伙為交吉單位，11伙為連租約單位，將視乎情況加推發售。