NOVO LAND今截飛料收逾萬票

新地旗下屯門NOVO LAND第2B期將於本周六（4日）進行首輪銷售共352伙，項目收票如火如荼，發展商表示項目暫收逾8000票，將於今日截票，料入票有機會突破1萬張。



新地代理總經理陳漢麟表示，項目截至昨日暫收逾8000票，入票佔20%為A組購買3房及大手客，投資客亦佔約20%，較去年推售第1期為高，項目將於今晚8時截票，總入票數字有機會突破1萬票，首輪銷售後將部署次輪銷售計劃。

飛揚2期料下周上樓書



項目夥拍中原推出置業優惠，中原高級資深營業董事陳忠浩表示，經該行購買NOVO LAND 第2B期的首10名買家，可獲贈6個月屯門至紅磡「全月通加強版」月票一張，價值3.6萬。



長實與新地合作發展的屯門飛揚2期亦部署推售，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目共提供400伙，當中1房及2房佔達90%，其中1房戶面積263-284方呎，合共提供220伙，佔項目55%；2房戶面積462至485方呎，共有140伙，佔項目35%；另有40伙3房，面積722方呎，佔約10%，項目預計下周上載樓書，很大機會月內推售。

雨後首批最少67伙下周開價



星星地產旗下元朗雨後上載樓書後，昨日率先開放示範單位供傳媒拍攝。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，首批將會是「雨後陽光價」，強調會「好有競爭力」；該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威指，項目將於下周開價，隨即對外開放示範單位，首批單位不少於67伙，涵蓋1房至3房戶型，並透露首張價單會有近9成單位、受惠於調整印花稅稅階新措施。