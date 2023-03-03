睿峰1532萬成交創項目新高

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，據VMS鼎珮董事總經理陳玉成表示，項目昨日連沽兩伙、連同日前的1宗成交，本月首兩日沽出3伙，其中一宗成交價高達1532萬，造價創項目今年以來新高，共套現近4000萬。

2日連沽3伙



陳玉成稱，2月5日至今，該項目累沽35伙，套現近4億，現尚餘190伙待售。



他認為，去年囤積購買力尚未完全釋放，樓市仍有許多剛性需求，相信今年一二手交投料突破8萬宗。



VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，沽出的單位近6成屬2房間隔，會按市場需要決定加推步伐，並強調定價會「隨行就市」。



該盤同時夥拍港置為買家提供限時置業優惠。由即日起至3月31日，首3名經港置購入單位的買家，可獲總值3萬元的傢俬禮劵，先到先得。