半山捌號特色戶呎價3.2萬沽

疫情緩和各地開關，演藝工作逐步復甦，各地都出現搶人才，有資歷嘅藝人變得吃香。據知，邵氏旗下藝人最近出現逃亡潮，繼李施嬅低調完約離開後，5年前圓視帝夢，54歲的馬德鐘及在內地拍到唔少好作品的張兆輝，今年...

2023-03-07