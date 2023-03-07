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半山捌號特色戶呎價3.2萬沽

2023-03-07 列印
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特色單位不乏承接，英皇國際旗下西半山現樓新盤半山捌號（見圖）首錄特色戶成交，昨日以招標形式售出3樓D室連平台特色戶，面積181方呎，開放式間隔連118方呎平台，以581萬元成交，呎價32099元。

英皇表示，項目由開售至今共沽出65伙，套現逾5.3億元。

據悉，該盤早前以招標形式推售5伙特色戶，並於本月31日為止，採取每日招標形式發售。
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