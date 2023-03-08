雨後首推68伙入場價395萬

新盤市況熾熱，全新盤積極推售，星星地產旗下元朗雨後昨日公佈價單，首批推出68伙，折實平均呎價14491元，折實入場費395萬，今日隨即開放示範單位供參觀及進行收票。



雨後首批68伙，面積276至717方呎，項目是次提供最高6%折扣，折實平均呎價14491元，最平單位為5樓H室，面積276方呎，屬開放式間隔，折實入場費395.87萬，呎價14343元；最貴單位為8樓E室，面積717方呎，折實售價1145.49萬，呎價15976元。

今開示範單位及收票



星星地產主席及首席執行官陳文輝形容首批單位為「雨後陽光價」，較同區一手有輕微折讓，今日起開放示範單位供參觀及進行收票，最快下周發售，將視乎入票情況，項目有加價空間。



雨後位於宏業西街21號，共提供335伙，涵蓋開放式至3房間隔，面積252至909方呎，預計今年底落成入伙。

Bal Residence周六開售



麗新與市建局合作發展的觀塘Bal Residence亦落實推售計劃，項目昨日公佈銷售安排，推出首張價單全數56伙於本周六（11日）進行首輪銷售。該批單位全為1房戶型，面積338至349方呎，計算最高11.75%折扣後，折實平均呎價19554元，單位折實售價580.69萬至776.87萬，折實呎價16888至22518元。



位於恒安街18號的Bal Residence共提供156伙，面積300至793方呎，涵開1房至3房戶，預計明年3月底落成入伙。