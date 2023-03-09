飛揚2期蓄勢待發日內上樓書

全新項目接連部署，長實及新地合作發展的屯門飛揚第2期，長實營業部助理首席經理楊桂玲出席中原開設飛揚2期專門店時表示，項目將於24小時內上載樓書，料下周開放示範單位及公佈首張價單，料推出不少於80伙，項目料以貼市價推售。飛揚2期共提供400伙，面積介乎263至722方呎，其1房及2房細戶合計佔約90%。

料下周開價 首批至少80伙



楊桂玲續稱，通關後本港踏上復常之路，政府調低印花稅，市場購買力釋放，相信成交將不斷增加。楊桂玲表示，項目定價緊貼市價，將根據銷情考慮是否加推。她表示，年輕人有剛性需求，加上通關後，香港踏上復常之路，政府寬減印花稅，樓市爆發，市民購買力釋放，相信樓市成交將不斷增加。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，踏入3月市況進一步升溫，以一手市場為例，3月已錄約665宗成交，首8日銷售量已達上月逾7成，料全月一手成交可達2500至2800宗。