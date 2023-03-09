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KOKO HILLS 3B期部署推

2023-03-09 列印
■KOKO HILLS第3B期剛獲批售樓紙，最快下周公佈命名。
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會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO兩輪銷售均取得報捷佳績，發展商乘勝追擊，部署推售剛批售樓紙的第3B期，共提供444伙，全為1房及2房細戶。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO兩輪銷售取得理想銷情，合共售出306伙，套現24.3億元，旗下KOKO HILLS第3B期剛獲批售樓紙，集團將乘勝追擊，推出發售，屬KOKO HILLS系列壓軸一期，預計最快下周公佈項目命名，期望3月內可以落實銷售計劃。
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