會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO兩輪銷售取得理想銷情，合共售出306伙，套現24.3億元，旗下KOKO HILLS第3B期剛獲批售樓紙，集團將乘勝追擊，推出發售，屬KOKO HILLS系列壓軸一期，預計最快下周公佈項目命名，期望3月內可以落實銷售計劃。
KOKO HILLS 3B期部署推
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO ROSSO兩輪銷售取得理想銷情，合共售出306伙，套現24.3億元，旗下KOKO HILLS第3B期剛獲批售樓紙，集團將乘勝追擊，推出發售，屬KOKO HILLS系列壓軸一期，預計最快下周公佈項目命名，期望3月內可以落實銷售計劃。
醫管局致歉 1個月全線大搜查 公院「孱弱」老化 頻頻塌石屎
公立醫院接連發生天花石屎塌下事故，淪危險之地。葵涌醫院兒童及青少年病房診症室昨凌晨大幅天花石屎剝落，壓毀病房用具及電子設備，幸無人傷。醫管局對公院頻頻有石屎墮下事件致歉，已成立委員會檢視個案及提供建議...
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傳德禁用華為中興5G零件 惹中方強烈不滿
德媒報道，德國政府考慮禁止電訊營運商在5G網絡中，使用中國通訊設備供應商華為和中興通訊的部份組件。中國駐德使館回應指，若報道屬實，中方對德國當局的草率決定，十分不解和強烈不滿，中方堅決反對針對任何將企...
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烏否認涉破壞行動 親烏團體疑毀北溪管道 澤連斯基憂俄揮軍東部
美媒指有情報顯示，去年北溪天然氣管道遭炸毀案，是一個支持烏克蘭的團體所為，烏克蘭政府否認涉事。另外，烏克蘭總統澤連斯基警告，倘若俄軍奪取巴赫穆特，將「開放道路」向烏東地區繼續進軍。美媒報道，美國官員檢...
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瑜一剛上樓書快開價
樓市氣氛持續向好，多個全新項目部署推售。華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一部署推售，昨日正式上載樓書，料下周開放示範單位及開價，首批將推出不少於50伙。華懋銷售總監封海倫表示，瑜一第IB期經已上...
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直播帶貨銷售2350萬 TVB炒高近倍創3年高
電視廣播（TVB，511）日前（7日）舉行首場淘寶直播帶貨，6小時直播節目銷售額達2350萬元人民幣，累計觀看人次逾485萬，帶動昨日股價飆近一倍，創史上最大升幅，市值逾50億元，事隔3年一度超越昔日...
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福仔呼籲逆境自強 紅魔勢殺「迪」
曼聯上輪英超恥辱性慘吞利物浦7蛋，今晚轉戰歐霸16強首回合主場迎戰貝迪斯，顯然矢志反彈。紅魔射手拉舒福特上季狀態低迷，到今季重拾勇態，是球隊的反彈第一人，而且上場慘敗後，他更公開呼籲隊友不能就此放棄球...
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《給十九歲的我》爭議風波下照領獎 Sammi影后獎座放當眼處自我激勵
《第29屆香港電影評論學會大獎》頒獎禮昨日舉行，獲頒「最佳電影」的紀錄片《給十九歲的我》早前鬧出風波並暫停上映，該片導演張婉婷昨日沒出席頒獎禮，由監製黃慧與聯合導演郭偉倫現身代表領獎，二人事先表示不受...
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辛正兒 - 大搜查醫院結構隱患 保障病人醫護安全｜社論
公立醫院物件飛墮事故，接二連三發生。早前聯合醫院手術燈墮下，一名助理肩膊受傷，調查發現連接天花的螺絲全數斷裂。其後，網上披露去年底青山醫院一病房大塊石屎掉落病牀上，幸當時無病人。至前天凌晨，葵涌醫院兒...
2023-03-09
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何澤堯呂健威齊封王
昨晚谷中舉行九場賽事，何澤堯憑「勇敢巨星」、「純金酒杯」為呂廄起孖，另有一亞兩季，鬥到尾場才奠定騎師王勝局，而呂健威亦成為練馬師王。至於蔡明紹憑文廄「龍東傳承」、偉廄「競駿翩翩」和丁廄「飛馬將軍」三W...
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