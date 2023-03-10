NOVO LAND乘勢加推189伙

新地旗下屯門NOVO LAND第2B期兩輪銷售均報捷，項目乘勝追擊，最新加推5號價單，涉及189伙，折實平均呎價14170元，整批單位安排在周日（12日）進行第3輪銷售。



新地副董事總經理雷霆表示，項目連日推售氣勢如虹，項目僅5日累售逾500伙，套現30億元，由於向隅客眾多，故加推新一張價單，涉及189伙，折實平均呎價14170元，屬原價加推，周日推售將掀起另一熱潮，NOVO LAND第2A期已進行得九九十十，將緊接推售，同時大埔白石角University Hill亦準備就緒，下月有機會雙盤齊推。

飛揚2期提供400伙



新地代理總經理陳漢麟表示，最新加推的5號價單包括52伙1房戶、116伙2房及21伙3房戶，當中有17伙為連平台特色戶，整張價單有112伙折實價低於600萬，佔整批約6成，比上次推售更多，是批入場單位為2座6樓G室，面積298方呎，折實入場費429.33萬；最貴單位為1A座18樓A1室，面積671方呎，折實售價948.17萬，整批折實呎價介乎13476至15893元。



同區另一個全新項目，由長實及新地合作發展的飛揚2期亦積極部署推售，項目昨日上載樓書，樓書顯示，項目由2座住宅大廈組成，細分為第3座及第5座，合共提供400伙，面積約263至722方呎，提供1至3房單位，所有單位均不設露台，預計關鍵日期為2024年12月31日。

瑜一擬下周開價



華懋集團銷售總監封海倫表示，旗下何文田站上蓋項目瑜一第IB期預計下周正式開價，首批將推出不少於50伙，將包括1至3房單位，料全為標準戶，項目推售料提供大手組別，料最少購入2伙，項目共有40多伙3房單位，料3房單位將安排在大手組別揀樓。