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雨後獲500組客源參觀

2023-03-10 列印
■雨後首日開放示範單位錄逾500組客參觀。
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星星地產發展的元朗新盤雨後自日前開價後市場反應理想，首日開放示範單位即錄逾500組客參觀，項目夥拍代理推出樓按優惠，今日起正式收票。
夥中原推樓按優惠

星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目首日開放示位參觀，市場反應理想，參觀人流不俗，認為項目開價吸引。該公司銷售及推廣董事總經理廖漢威補充，項目昨首日開放示範單位參觀，錄約500組客參觀，將於今日起收票，部署最快下周首輪銷售。

該盤夥拍中原按揭推出優惠，中原按揭董事總經理王美鳳表示，該行為雨後買家推出「置抵按揭優惠」，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率為P減2.5厘（P為5.875厘），現金回贈則高達2.3厘。
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