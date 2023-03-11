雨後首日收逾240票

新盤市場氣氛熱鬧，多個新界上車盤推出銷售。由星星地產發展的元朗新盤雨後自日前開價後，連日開放示範單位參觀不時出現睇樓人流，項目昨首日即收逾240票，以首批68伙計，超購約2.5倍。



雨後昨續開放示範單位參觀，就昨日該盤設於觀塘商廈的展銷廳所見，不少睇樓客專程前往參觀示範單位，參觀者不少為年輕人，亦有兩夫婦及一家大細到場睇樓，以了解項目的間隔及質素，而展銷廳鄰近一帶，不時有代理駐足撈客，並各出奇謀，在樓梯大堂及行人路附近撈客。

超購約2.5倍



據區內代理指，該盤收票穩增，展銷廳現場不時出現人流，而入票人士仍以用家客源為主，佔約八成，並以年輕分支家庭客為主，同時不乏投資者看好區內前景而入票。



發展商日前推出首批68伙單位價錢，單位面積由276至717方呎，定價由421.14萬至1218.61萬，呎價約14243至17379元，發展商提供6%折扣優惠，折實售價約395.87萬至1145.49萬，折實呎價約13388至16336元，整批單位折實平均呎價約14491元。



入場單位為5樓H室，面積276方呎，屬開放式戶，價單定價421.14萬，呎價15259元，扣除折扣優惠後，折實售價約395.87萬，折實呎價14343元。定價最貴為8樓E室，面積717方呎，屬3房1套及儲物室單位，價單定價1218.61萬，呎價16996元，折實售價約1145.49萬，折實呎價約15976元。



位於元朗宏業西街21號的雨後，只有1座住宅大樓，提供335伙，間隔由開放式至3房。標準單位涉305伙，面積276方呎至717方呎，涵蓋開放式至3房、另設有30伙連平台或連天台特色單位，面積252至909方呎。其中面積最大的單位為26樓頂層D室，面積909方呎，為3房連套房間隔，附設109方呎平台及803方呎天台。