在上海12天，身上不帶錢包，臉上不戴口罩，輕鬆愉快，然後就坐車去機場了。一進上海浦東機場，便有廣播不斷提醒，叫人在機場範圍之內要戴口罩，於是又馬上拿出口罩敷在臉上。辦完登機手續，進了貴賓室，裏面的工作...

2023-03-11