瑜一快開價首批至少50伙

■楊桂玲表示，屯門飛揚第2期將於明日開價，首批不少於80伙。

焦點盤連環出擊，華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一，昨日首度開放IB期示範單位，預計24小時內上載價單，首批不少於50伙；長實與新地合作發展的屯門飛揚第2期同步開放示範單位，項目預計明日開價，首批不少於80伙，兩盤均預計月內進行首輪銷售。華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一率先推出的IB期涉及183伙，將於24小時內上載價單，首批推售不少於50伙，周五開放示範單位供參觀，預計本月內推售。項目昨日開放以3B座18樓C室為藍本的示範單位，面積464方呎，包括連裝修經改動及交樓標準無改動示範單位，屬2房間隔。位於忠孝街1號的瑜一IB期提供183伙，面積336至1234方呎，涵蓋1房至4房間隔，預計2024年11月底落成入伙。飛揚2期開示位 明開價屯門飛揚2期昨日開放示範單位參照3座8樓A室打造，面積483方呎，屬2房間隔，並設有獨立廚房。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目鐵定本周四公佈首張價單，首批推出不少於80伙，當近6成單位為1房戶，1房單位售價很大機會全數在400萬以下，為市場最熱賣單位，項目銷售策略以量行先，料以吸引價推出，相信推出首批後，很快可加推單位發售。位於青山公路大欖段170號的飛揚2期提供400伙，面積263至722方呎，涵蓋1至3房戶，料明年12月底落成入伙。KOKO MARE周內上樓書此外，會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS第3B期昨日命名為KOKO MARE。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目預計本周內上載樓書，下周公佈首張價單，料月內進行首輪銷售。