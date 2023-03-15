雨後加推34伙最平414萬

政府由2021年試行「大灣區青年就業計劃」，以鼓勵在香港及大灣區均有業務的企業聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區工作，參與者給予非常正面的評價。政府積極回應，由2023年開始恆常推行有關計劃。前天...

2023-03-15