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雨後加推34伙最平414萬

2023-03-15 列印
■元朗雨後加推3號價單，涉及34伙。資料圖片
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星星地產旗下元朗雨後積極進行收票，項目昨日突擊加推3號價單，涉及34伙，計算最高6%折扣後，折實平均呎價15352元，較上一張2號價單折實平均呎價15572元，低約1.4%，項目迄今累積推出3張價單，共涉及150伙，佔雨後整個項目的45%。

3號新價單最平為10樓H室，面積276方呎，屬1房間隔，折實售價414.29萬，呎價15011元；最貴單位為19樓J室，面積592方呎，為2房連書房間隔，折實售價920.19萬，呎價15544元。項目昨日亦公佈銷售安排，推出合共143伙於周六（18日）進行首輪銷售。

位於宏業西街21號的雨後共提供335伙，單位面積252至909方呎，涵蓋1房至3房間隔，項目預計2023年12月底落成入伙，樓花期不足10個月。
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