瑜一首批50伙折實均價2.48萬

全新盤排隊登場，華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IB期昨日正式開價，首批推出50伙，折實平均呎價24838元，項目明日起開放示範單位及進行收票，料月內發售。



瑜一IB期首批50伙，涵蓋1房至3房，面積336至941方呎，包括6伙1房戶、33伙2房及11伙3房，以最高折扣15%計算，折實平均呎價24838元，最平單位為3B座19樓E室，面積336方呎，折實入場費786.84萬，呎價23418元；最貴單位為3A座18樓C室，面積941方呎，折實售價2607.71萬，呎價27712元。



華懋集團銷售總監封海倫形容首批單位定價為「站頂升ONE價」，項目首批參考九龍區鐵路站上蓋屋苑，以貼市價推售，預計周五起開放示範單位及進行收票，月內發售，首批以較吸引價錢推售，推售前將加推，並有加價空間。



位於忠孝街1號的瑜一IB期共提供183伙，面積介乎336至1234方呎，提供1房至4房戶，項目預計2022年11月底落成入伙，樓花期不足21個月。

飛揚2期1房戶料400萬有找



長實及新地合作發展的屯門飛揚第2期今日公佈首張價單，首批料推不少於80伙，1房單位料佔首批約60%，發展商預告1房戶售價將在400萬以內，項目共提供400伙，面積263至722方呎，預計2024年12月底落成入伙。



全新盤連環登場，貨尾盤亦趁勢推售。恒基旗下鰂魚涌THE HOLBORN昨日公佈銷售安排，推出6伙周日發售，面積221至452方呎，折實售價596.5萬至1330.09萬，呎價25558至29427元。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝稱，項目本月至今累售11伙，套現9300萬；同系西半山CAINE HILL亦售出2伙，共涉額約1835萬。