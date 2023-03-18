瑜一首日收逾千票超購19倍

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋新盤瑜一第IB期，項目開價後，昨日首度開放示範單位供公眾參觀及進行收票，即出現參觀人潮。市場消息稱，項目首天已錄得逾1000票，超購19倍。



瑜一IB期位於荃灣如心廣場展銷廳昨日吸引大批市民到場參觀，當中以家庭客為主，亦有不少新一代年輕人士前往，現場不時出現排隊睇樓人流，整體氣氛理想。

展銷廳頻現參觀人潮



市場消息稱，項目首天收票，即取得逾1000個認購登記，以首張價單推出50伙計算，超額認購約19倍，料短期內將加推單位。



項目首張50伙價單，以最高15%折扣計算，折實平均呎價24838元，最平單位為3B座19樓E室，面積336方呎，為1房間隔，折實入場費786.84萬，呎價約23418元；售價最貴單位為3A座18樓C室，面積941方呎，屬3房戶，折實售價約2607.71萬，呎價約27712元。



位於忠孝街1號的瑜一第IB期，共提供183個單位，面積336至1234方呎，涵蓋1房至4房間隔，項目預計2024年11月底落成入伙。



此外，由星星地產發展的元朗雨後，今日進行首輪銷售共143伙，項目日前截票，共取得908票，超額認購5.3倍，該批單位以最高折扣計算，折實平均呎價14980元，最平單位為5樓H室，面積276方呎，屬開放式單位，折實入場費395.87萬，呎價14343元。

雨後今日首輪銷售143伙



項目位於宏業西街21號，合共提供335伙，面積252至909方呎，預計今年年底落成入伙。