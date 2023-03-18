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三大樓市專家把脈 助讀者掌握新機遇

2023-03-18 列印
■本報主辦《2023年地產復甦轉勢講座—把握樓市新機遇》，將於本月25日舉行。
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踏入2023年以來，樓市迎來多項利好消息，包括本港與內地全面恢復通關及政府解封全部防疫措施等，本港踏入復常道路，經濟有機會加速復甦，為樓市帶來正面刺激。
本月25日舉行 費用全免

本報抓緊樓市脈搏，主辦《2023年地產復甦轉勢講座—把握樓市新機遇》，邀請資深投資者、紀惠集團行政總裁湯文亮；對本港樓市非常熟悉的知名學者、香港大學房地產及建設系講座教授鄒廣榮，以及地產界專業人士、泓亮諮詢及評估有限公司董事總經理張翹楚，從內地買家購買力、息口走勢及政府樓市辣招等方面，全面剖釋今年樓市走勢，助讀者掌握置業良機。

是次講座將於本月25日，假香港金鐘道95號統一中心22樓，香港總商會演講廳舉行，時間為下午2時至4時，由於座位有限，請讀者從速報名，費用全免。
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