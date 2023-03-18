何文田瑜一786萬入場

■何文田瑜一由分3期發展，當中IB期共183伙。

■廚房採開放式設計，設L字形工作枱，相鄰飯廳。

■主人房設工作露台，置中擺有雙人牀後，仍可3邊下牀。

■另一睡房設有闊窗，可作書房之用。

■浴室為明廁設計，安裝有浴缸及斯寶亞創的熱水爐。

第3B座18樓C室 實用面積 464方呎間隔 2房連開放式廚房■圖為以第3B座18樓C室為藍本的示範單位，實用面積464方呎， 2房連開放式廚房間隔。

■大廳修長，附連落地趟門，有助採光及引景入室。

■主人房內設工作平台，另安裝有大金冷氣機。

■單位近大門處設鞋櫃，抽屜內特設無線充電設備。

■項目住客會所提供室外庭園及游泳池等多項設施。

■瑜一特設尊屬升降機，可直達港鐵何文田站大堂。

一手氣氛持續暢旺，新盤乘勢應市。華懋及港鐵合作發展的何文田瑜一，日前公佈第IB期首張價單，涉50伙，提供最高15%折扣，折實入場價由786.84萬起，折實平均呎價24838元，其中1房全數折實低於800萬，最快下周開售。華懋銷售總監封海倫表示，瑜一第IB期首張價單共50伙，折實平均呎價為24838元，可謂「站頂升ONE價」，此張價單涵蓋6伙1房、33伙2房及11伙3房單位，實用面積由336方呎至941方呎，價單定價由925.7萬至3,067.9萬，呎價由25706元至32603元，扣除最高15%折扣後，折實價由786.84萬至2607.71萬，折實呎價約21850元至27712元。當中6伙1房戶折實低於800萬，有機會短期再加推單位，料其後售價更有上調空間，最快下周開展首輪銷售。華懋銷售總經理陳慕蘭表示，瑜一首批入場單位位於3B座19樓E室，實用面積336方呎，為1房單位，價單定價為925.7萬，以最高15%折扣計算，折實價786.84萬，折實呎價約23418元。呎價入場單位為3B座2樓D室，實用面積477方呎，為2房單位，定價為1226.18萬，呎價為25706元，折實價為1042.25萬，折實呎價21850元。置業折扣高達15%發展商提供3種付款方法，分「120天」、「360天」現金付款計劃及建築期備用按揭付款計劃，設2%至5%折扣率，另設早鳥、印花稅、「雙線匯聚」等優 惠，額外可享介乎1%至4%折扣，累積可獲12%至15%的折扣優惠。瑜一位於忠孝街1號，由3期組成，共844伙，當中第IB期佔183伙，涵蓋1房至4房戶，實用面積由336方呎至1234方呎，主打2房單位，另設16伙特色戶，預計關鍵日期為2024年11月。