飛揚2期夥中介推樓按優惠

2個焦點盤部署周內進行首輪發售，發展商積極部署加推，長實及新地旗下屯門飛揚2期，料今日盡推餘下單位，周末進行首輪銷售，項目昨日亦夥拍中介公司推樓按優惠。



長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目將於今日加推新一張價單，並盡推餘下單位，料很大機會於周六（25日）發售全盤合共400伙，項目自開放示範單位後反應不俗，累積參觀人次達1.8萬，客源方面，新界區佔約65%、九龍及港島佔25%及10%。

今公佈擬加推餘貨



飛揚2期迄今公佈3張價單，共涉及292伙，即項目尚有108伙可供推售，迄今3批單位，折實平均呎價由12509至12977元。



項目亦夥拍中介公司包括中原按揭及經絡按揭推出樓按優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，為該盤提供「上車易」高成數按揭優惠，按揭計劃成數高達9成，按息全期低至銀行同業拆息（HIBOR）加1.3厘，封頂息率低至3.375厘，現金回贈高達2.3%，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。

何文田瑜一快加推



另一個焦點盤華懋及港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IB期，項目連日來收票爆升，項目今日將公佈最新銷售部署，料將加推新一批單位，周內進行首輪銷售。發展商日前透露，項目有機會盡推全數183伙發售，現時迄今推出2張價單，共涉及112伙，即項目尚有71伙可以推售。項目首張價單推出50伙，折實平均呎價24838元，過去周末加推2號價單，涉及62伙，折實平均呎價26398元。位於忠孝街1號的瑜一第IB期共提供183伙，面積336至1234方呎，預計2024年11月底落成入伙。