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利奧坊‧壹隅每呎2.66萬售

2023-03-21 列印
■利奧坊‧壹隅一個單位以633.6萬售出，呎價26622元。
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焦點盤搶出令市況升溫，貨尾盤續售出單位，恒基旗下旺角利奧坊系列項目昨日連環沽貨，其中利奧坊‧壹隅2座3樓N室，面積238方呎，以633.6萬售出，呎價26622元；利奧坊‧凱岸亦售出1座18樓K室，面積278方呎，以637.56萬成交，呎價22934元。

同系位於鰂魚涌THE HOLBORN昨日售出A座29樓10室，面積277方呎，屬1房戶，以867.16萬售出，呎價31305元。
睿峰3日連沽3伙

鼎珮集團旗下長沙灣睿峰亦錄得成交，為東翼17樓C室，面積489方呎，2房間隔，單位以1086萬售出，呎價22213元，項目過去3日連沽3伙，合共逾3300萬。鼎珮表示，睿峰在剛過去3日交投踴躍，故此不排除在短期內再加推單位，讓準買家在市場上可有更多的選擇。
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