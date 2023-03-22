瑜一飛揚乘勢齊加推應市

■飛揚2期盡推全盤400伙於周六發售，即場抽籤進行揀樓。

兩焦點盤推售如火如荼，華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目瑜一第IB期昨日加推67伙，折實平均呎價29318元，並落實本周六（25日）進行首輪銷售，推出共179伙；長實與新地合作發展的屯門飛揚2期亦盡推餘下108伙，折實平均呎價12997元，同日發售全盤合共400伙。瑜一加推67伙最平1171萬華懋銷售總監封海倫表示，項目迄今收逾6200票，由於反應理想，決定加推3號價單，涉及67伙，包括49伙2房及18伙3房，折實平均呎價29318元，扣除樓層及景觀因素後，屬原價加推，項目推出3張價單合共179伙於周六進行首輪發售，項目尚有4伙4房頂層特色單位則安排於周日以招標形式發售。華懋銷售總經理陳慕蘭表示，3號價單共67伙，面積422至922方呎，最平單位為3B座2樓B室，面積459方呎，折實入場費1171.81萬，呎價25530元，開售當日選購3房可優先認購，大手組別最少選購1伙3房戶，最多可購4伙、普通組別可購1至2伙。飛揚2期全盤400伙周六賣長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚2期昨日加推4號價單，涉及108伙，面積263至722方呎，當中全數包括55伙1房、46伙2房及7伙3房，並盡推20伙天台特色戶，整批折實平均呎價12997元，折實售價329萬至1036.3萬，折實呎價11545至15782元。項目並公佈銷售安排，盡推全盤400伙於周六發售，即場抽籤進行揀樓，選擇3房買家可優先組別揀樓，最少購1伙3房，最多可購4房；普通組別最少購1伙，最多可購4伙，400伙折實平均呎12798元，市值約23.6億元。