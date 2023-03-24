KOKO MARE首批最平593.7萬

會德豐地產藍田KOKO ROSSO上月推售取得大賣成績，其壓軸項目KOKO MARE乘勢推售，昨日公佈首張價單，涉及98伙，折實平均呎價18330元，折實入場費593.7萬。



新盤KOKO MARE首張價單推出98伙，面積334至520方呎，涵蓋1至2房單位，項目提供最高12%折扣，折實平均呎價18330元，較上月推售的KOKO ROSSO首張價單折實平均呎價僅高約2%。價單最平單位為8座2樓F室，面積334方呎，折實入場費593.7萬，呎價17775元；最貴為8座10樓D室，面積490方呎，折實售價929.2萬，呎價18963元。

明日開示位及收票



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目首批對比KOKO ROSSO，可謂屬「原價加推」，期望可延續市區爆數價，項目將於周六（25日）開放示範單位供參觀及進行收票，料最快下周進行首輪銷售。



黃光耀稱，KOKO ROSSO推售後，同系KOKO HILLS亦售出單位，造價與KOKO MARE有約一成的差距，料項目加推將有加價空間，盡量將該10%的差距收窄。

必嘉坊．迎匯新推56伙



恒基旗下紅磡必嘉坊．迎匯昨日亦上載新一張價單，涉及56伙，以最高折扣10%計算，折實平均呎價19218元，較去年推出的首批單位折實均價21238元，低約9.5%。



恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，旗下紅磡必嘉坊．迎匯將於日內公佈最新銷售部署，至於第2季將會推出兩個全新項目，包括啟德HENLEY PARK及長沙灣映岸，分別提供1200伙及262伙。